Görüntü Madrid'den! Sel suları metroyu bastı, vatandaşlar büyük panik yaşadı - Son Dakika

Görüntü Madrid'den! Sel suları metroyu bastı, vatandaşlar büyük panik yaşadı

Son Güncelleme: 04.09.2023 09:38

İspanya'nın başkenti Madrid'de gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Sel sularının bastığı Madrid metrosunda kaydedilen bir görüntü ise kentte yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi. İnternete düşen videoda, yağmur sularının vagonun içine dolduğu ve büyük panik yaşayan vatandaşların ellerindeki cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldığı görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

Sağanak Yağmur, İspanya, Madrid, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü Madrid'den! Sel suları metroyu bastı, vatandaşlar büyük panik yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntü Madrid'den! Sel suları metroyu bastı, vatandaşlar büyük panik yaşadı - Son Dakika
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