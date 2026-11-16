Gérard Depardieu temyizden vazgeçip özür diledi: Kaybolmuş bir dünyaya aitmişim - Son Dakika
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Gérard Depardieu temyizden vazgeçip özür diledi: Kaybolmuş bir dünyaya aitmişim

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Gérard Depardieu temyizden vazgeçip özür diledi: Kaybolmuş bir dünyaya aitmişim
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Fransız oyuncu Gérard Depardieu, iki kadına cinsel saldırıdan aldığı mahkûmiyete yaptığı itirazdan duruşma günü vazgeçti. 77 yaşındaki oyuncunun 18 aylık ertelenmiş hapis cezası kesinleşti.

Fransız sinemasının dünyaca tanınan ismi Gérard Depardieu, iki kadına cinsel saldırıdan aldığı mahkûmiyete yaptığı itirazdan, temyiz duruşmasının başlayacağı gün vazgeçti. BBC'nin haberine göre 77 yaşındaki oyuncu, kadınlara yönelik davranışlarının çoğu zaman incitici olduğunu kabul etti ve "derin ve içten" bir özür diledi.

Depardieu yazılı açıklamasında, "Adalet kararını verdi. Suçlu bulundum. Bu mahkûmiyeti anlıyor ve önünde eğiliyorum. Bu nedenle temyizden vazgeçmeye karar verdim" dedi. Açıklama, oyuncunun suçlamaları bugüne kadar reddeden tutumundan keskin bir dönüş olarak yorumlandı.

18 AYLIK ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Karar, Depardieu'nün beş yıl önce Paris'te bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan hukuken suçlu sayıldığı ve 18 aylık ertelenmiş hapis cezasının geçerli kaldığı anlamına geliyor. Oyuncu, yaşlanan bir aktörü anlatan "Les Volets Verts" filminin çekimleri sırasında iki kadının mahrem bölgelerine dokunmakla suçlanmıştı.

Depardieu ilk davada kaba bir dil kullandığını kabul etmiş, ancak suçlamaları reddetmişti. Dava, "Green Card" ve "Cyrano de Bergerac" gibi filmlerin yıldızının cinsel saldırı suçlamasıyla hâkim karşısına ilk çıkışıydı.

"KAYBOLMUŞ BİR DÜNYAYA AİT OLDUĞUMU ANLADIM"

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uzun süre film setlerinde kışkırtıcılığın ve açık saçık sözlerin arkasına saklandım. Söylediklerimin ve bazı hareketlerimin bir sonucu olmayacağını sanıyordum. Şimdi görüyorum ki küstahlık ile incitmek arasında bir sınır var. Karşılaştığım kadınları incitmeyi asla istemedim. Ama niyetin, insanların hissettiği acıyı değiştirmediğini artık görüyorum."

Depardieu, "Zamanı geri alacak gücüm yok. Kaybolmuş bir dünyaya ait olduğumu anladım" diye ekledi. Yeni avukatları Delphine Meillet ve David-Olivier Kaminski, oyuncunun suçunu kabul ederek "hayatına devam etmek" istediğini söyledi.

MAĞDURLAR: SİNEMANIN DEVİ DEVRİLDİ

Duruşma için adliyede bulunan ve yalnızca Amélie adıyla anılan kadın, "Zafer bizim, bunu başımız dik karşılıyoruz" dedi. Mahkemede Sarah takma adıyla bilinen diğer kadın ise "Büyük bir rahatlama var çünkü mücadele bitti. Sinemanın devi devrildi" ifadesini kullandı.

Başka kadınlar da basında Depardieu hakkında benzer iddiaları dile getirmişti. Oyuncu hakkındaki bir tecavüz iddiasının davaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin kararın bu ay açıklanması bekleniyor.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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