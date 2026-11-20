Fransa'da cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkûm edilen ünlü oyuncu Gérard Depardieu ve dünyaca tanınan yazar Michel Houellebecq hakkında "cinsel nitelikli iddialar" nedeniyle adli soruşturma başlatıldı. BBC'nin soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre soruşturma, Mayıs 2025'te yapılan bir şikâyetin ardından açıldı.

2018'DEKİ FİLM SETİNDE YAŞANDI

Fransız basınında çıkan haberlere göre adı açıklanmayan bir kadın oyuncu, iki ismi 2018'de çekilen Thalasso filminin setinde kendisine yönelik toplu cinsel saldırıya karışmakla suçluyor.

Olayı ilk kez duyuran araştırmacı haber sitesi Mediapart'a konuşan oyuncu, Depardieu'yu rızası olmadan cinsel ilişkiyle, Houellebecq'i de kendisini cinsel eyleme zorlamakla suçladı. Oyuncu, bunların hiçbirinin senaryoda yer almadığını, "derin bir aşağılanma" ve "tarif edilemez bir utanç" yaşadığını anlattı.

YÖNETMEN SAHNEYİ ÇEKMEKLE SUÇLANIYOR

Mediapart ve AFP'nin aktardığına göre filmin yönetmeni Guillaume Nicloux da olayı kameraya aldığı için suç ortaklığıyla suçlanıyor. Nicloux, sahnenin doğaçlama olduğunu, herhangi bir zorlama, sözlü ya da fiziksel itiraz, hatta rahatsızlık görmediği için müdahale etmediğini söyledi. Mediapart'ın yayımladığı yapım belgelerine göre sahnenin görüntüleri imha edildi.

Oyuncu, olayı o dönem arkadaşlarına, menajerine ve Normandiya'daki çekimde yer alan bazı kişilere anlattığını, ancak şikâyetini başka kadınlar da Depardieu'yu suçladıktan sonra yaptığını belirtti. Fransa'da 2025'ten bu yana yürürlükte olan yasaya göre rıza olmadan gerçekleştirilen her cinsel eylem tecavüz sayılıyor.

DEPARDIEU İÇİN KRİTİK HAFTA

Depardieu'nun avukatlarından ve Houellebecq'ten konuya ilişkin açıklama gelmedi. 77 yaşındaki Asteriks ve Oburiks yıldızı, oyuncu Charlotte Arnould'a tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanıp yargılanmayacağını da gelecek hafta öğrenecek.

Depardieu pazartesi günü, başka bir film çekiminde iki kişiye cinsel saldırıdan aldığı 18 ay ertelenmiş hapis cezasına yönelik temyiz başvurusunu geri çekmişti.

Kaynak: BBC