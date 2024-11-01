Greta Thunberg\'den ABD seçimlerine eleştiri

Dünya

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ABD Başkanlık seçimleri hakkında açıklama yaptı. Thunberg, "Hangi aday kazanırsa kazansın çalınmış topraklar ve yerli halklara yönelik soykırım üzerine kurulu bir ülke olan ABD, yine emperyalist, aşırı kapitalist bir dünya gücü olacak ve nihayetinde dünyayı giderek artan bir çevre acil durumuyla ve eşitsiz bir dünyaya doğru götürmeye devam edecek" dedi.

ABD'nin 47'inci başkanını belirleyecek 60'ıncı başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. 5 Kasım'da yapılacak seçime günler kala İsveçli İklim aktivisti Greta Thunberg, seçim yarışı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamasında, "Bu yıl dünyanın dört bir yanında birçok belirleyici seçim gördük. 5 Kasım'da, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan ABD'nin sandık başına gitme zamanı geldi. Bu özel seçimin dünya ve insanlığın geleceği için sonuçlarını abartmak muhtemelen imkansızdır" ifadelerini kullandı. Thunberg açıklamasında her iki adayı da eleştirerek, "Trump'ın Harris'ten çok daha tehlikeli olduğuna şüphe yok. Ancak kim kazanırsa kazansın çalınmış topraklar ve yerli halklara yönelik soykırım üzerine kurulu bir ülke olan ABD, yine de emperyalist, aşırı kapitalist bir dünya gücü olacak. Dünyayı giderek artan bir çevre acil durumuyla ve eşitsiz bir dünyaya doğru götürmeye devam edecek" dedi.

'İKİ ADAYIN DA ELLERİNDE KAN VAR'

İklim aktivisti Thunberg açıklamasında, Gazze'deki mevcut duruma dikkat çekerek, "Amerikalılara ana mesajım, yalnızca en az kötü seçeneğe razı olamayacağınızı hatırlamanızdır. Sadece oy vererek 'yeterince' şey yaptığınızı düşünemezsiniz, özellikle de bu iki adayın da ellerinde kan varken. Filistin'deki soykırımın Biden ve Harris yönetimi altında, Amerikan parası ve suç ortaklığıyla gerçekleştiğini unutmayalım. Masum çocukları ve sivilleri bombalamak hiçbir şekilde 'feminist', 'ilerici' veya 'insani' değildir - tam tersidir, sorumlu bir kadın olsa bile" ifadelerine yer verdi.