Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu

04.10.2022 17:44

Güney Afrika'da yaşanan feci olayda Rod Saunders ve eşi Rachel'in başına gelenler, tüyler ürpertti. Çete tarafından kaçırılan çiftin, öldüresiye dövüldükten sonra timsahlarla dolu nehre atıldığı ifade edildi. Karı kocanın cansız bedenlerini, bölgedeki balıkçılar buldu.

Güney Afrika'da korkunç bir olay meydana geldi. 74 yaşındaki Rod Saunders ve 63 yaşındaki eşi Rachel, BBC'ye röportaj vermelerinin üzerinden sadece saatler geçmesinden sonra bir çete tarafından kaçırıldı.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Karı kocayı canlı canlı aç timsahların arasına atıp yem ettiler

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜLER

Online tohum satışı için yılın 6 ayınıvahşi ormanlarda geçiren çiftin neden kaçırıldığı henüz bilinmiyor fakat öldüresiye dövülmelerinin ardından timsahlarla dolu nehre atıldıkları neredeyse kesinleşti. Çünkü çiftin cansız bedenleri, büyük bir kısmı yenmiş şekilde bölgedeki balıkçılar tarafından bulundu.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Karı kocayı canlı canlı aç timsahların arasına atıp yem ettiler

BBC'YE BELGESEL ÇEKİYORLARDI

Çift, 2018 yılında BBC'nin belgesel programı için Cape Town'daki evlerini terk ederek Drakensberg Dağı'nda Gladioli çiçeği tohumu aramaya başlamıştı.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Karı kocayı canlı canlı aç timsahların arasına atıp yem ettiler
YORUMLAR
500
Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı

Güney Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 18:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement