Timsaha at gibi binen adam neye uğradığını şaşırdı! İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi - Son Dakika
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Timsaha at gibi binen adam neye uğradığını şaşırdı! İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

20.09.2022 18:23

Güney Afrika'nın KwaZulu Natal eyaletindeki bir çiftlikte yaptığı gösteri sırasında eğiticinin ayağını üzerine bindiği timsah kaptı. Bu sırada gösteriyi izleyenlerin de yürekleri ağızlarına geldi.

Güney Afrika'nın KwaZulu Natal eyaletindeki Crocodile Creek çiftliğinde korkunç bir olay meydana geldi. Sean le Clus adlı timsah eğiticisi, kendilerini izlemeye gelenlere gösterdiği yaptığı sırada timsahlardan birinin üzerine oturdu.

SOPA İLE DE RAHATSIZ ETTİ

Eğitici daha sonra timsahlarla oynamaya devam etti ve bir timsahı sopasıyla rahatsız etti. Timsah ise dakikalar sonra kimsenin beklediği bir hamlede bulundu.

AYAĞINDAN ISIRDI

İntikamını feci bir şekilde alan timsah, eğiticisinin ayağını ısırdıktan sonra geri bıraktı. Bu sırada gösteriyi izleyenlerin de yürekleri ağızlarına geldi.

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Son Dakika Dünya Timsaha at gibi binen adam neye uğradığını şaşırdı! İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Timsaha at gibi binen adam neye uğradığını şaşırdı! İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi - Son Dakika
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