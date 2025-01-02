Güney Kore'de 179 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kaza Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de 179 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kaza Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Güney Kore\'de 179 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kaza Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama yaptı. Olayla ilgili 'ölümle sonuçlanan mesleki ihmal' şüphesiyle soruşturma sürüyor.

02.01.2025 11:47  Güncelleme: 11:49
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GÜNEY Kore polisi, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama yaptı.

Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama yaptı. Yetkililer, kazaya ilgili soruşturma kapsamında 'ölümle sonuçlanan mesleki ihmal' şüphesiyle arama emri çıkarıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de 179 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kaza Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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