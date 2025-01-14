GÜNEY Kore'de yolun buz tutması nedeniyle 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'un batısındaki Goyang yakınlarında yerel saatle 06.00 civarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis, kazanın sebebini yolun buz tutması olarak açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Buzlu Yolda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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