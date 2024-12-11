Güney Kore\'de Sıkıyönetim İlanı Sonrası Başkanlık Ofisine Baskın Düzenlendi

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Güney Kore polisi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Seul'deki başkanlık ofisine baskın düzenledi.

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada polisin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenlediği açıklandı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapılıyor.