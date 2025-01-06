Güney Kore\'de Yoon Suk Yeol İçin Tutuklama Talebi

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GÜNEY Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Devlet Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasını talep etti.

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon için çıkarılan tutuklama kararının süresinin dolmasına bir gün kala polise resmi yazı gönderdi. Yazıda, yürütülen soruşturma kapsamında Yoon için çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasına yönelik sürenin son gününde polisten iş birliği talep edildi.