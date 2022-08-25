Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor

25.08.2022 17:33

Pakistan'da bulunan Güney Pencap şehri Fazalpur'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle köyler sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Güney Pencap kenti Fazalpur'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde köy sular altında kalırken, binlerce Pakistanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Sosyal medyadan paylaşılan videodaki görüntülerde bölgenin şiddetli yağışa teslim olduğu görülürken, mahalle araları da sularla kaplandı. Görüntülerde arabalar su üzerinde yüzerken, vatandaşların da küçük botlarla başka köye tahliye edildiği görülüyor.

Pakistan'da Güney Pencap kenti Fazalpur'da sel yaşamı felç etti

YARDIM BEKLİYORLAR

Öte yandan selden etkilenen vatandaşlar, kaldırımlar üzerinde kurdukları çadırlarda ekiplerin yardımlarını bekliyorlar.

Pakistan'da Güney Pencap kenti Fazalpur'da sel yaşamı felç etti
YORUMLAR
500
Öldü zannedilen kızın cenaze töreninde yaşadığı fark edildi Öldü zannedilen kızın cenaze töreninde yaşadığı fark edildi Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki 'ihanet sözleşmesi' sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir! Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki 'ihanet sözleşmesi' sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir!

Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:47:40. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement