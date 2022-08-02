Toprağı kazan işçinin kazmasının ucuna pembe elmas takıldı: 300 yıldır böylesi ilk kez görülüyor

Angola'daki maden sahasında çalışma gerçekleştiren maden işçileri, buldukları elmas nedeniyle sevinç çığlıkları attı. Bir işçi tarafından bulunan pembe elmasın çok nadir bulunduğu ve benzerine en son 300 yıl önce rastlandığı kaydedildi. Elmasın 170 karat olduğu da belirtildi.

ULUSLARARASI MÜZAYEDE YAPILACAK

İşçiler tarafından bulunan elmas, kısa sürede dünya kamuoyunun da dikkatini çekti. Uluslararası basın elmasın görüntülemek için birbiri ile yarışırken, konunun uluslararası bir boyut aldığı ve yapılacak müzayedede elmasın büyük bir rakam satılmasının planlandığı ifade edildi.

EN BÜYÜK 5. ELMAS

Yetkililer, elmas hakkında ilginç diğer bilgileri de verdi. Buna göre elmasın, dünya tarihindeki en büyük 5. elmas olduğunu tahmin ettiklerini belirten yetkililer, elmas için şimdiden tekliflerin hazırlandığını aktardı.

İşte o elmas: