Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
10.03.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail ile İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla süren savaş 11'inci gününe girerken İran'da ölü sayısının 1230'a, yaralı sayısının ise 1473'e yükseldiği açıklandı. İran cephesinden İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Gvir'in bir füze saldırısında öldüğü iddiası ortaya atılırken, söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 11'inci güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 11 günde ölü sayısı 1230'a yükselirken yaralı sayısı 1473 oldu. ABD ise şimdiye kadar 7 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN CEPHESİNDEN BOMBA İDDİA

Sürecin nereye evrileceği merak konusu olurken İran cephesinden İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Gvir'in füze saldırısı sonucu öldüğü iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrailli vatandaşlar üzerinde de şok etkisi yarattı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

YİNE SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

İran'ın yaklaşık 10 saat aradan sonra düzenlediği füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler devreye girdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin İsrail'e doğru ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi. Tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı kaydedilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildi.

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
İsrail halkı savaştan bu yana yaşamlarının büyük çoğunluğunu sığınaklarda geçiriyor

İSRAİL: NÜKLEER LABORATUARLARI VURDUK

İsrail'in 12. Kanalı, Tahran'daki nükleer laboratuvarların dün gece İsrail uçakları tarafından vurulduğunu aktardı. Raporda, saldırıların ülke genelindeki İran askeri ve stratejik altyapısına yönelik daha geniş çaplı saldırıların bir parçası olduğu belirtildi. İsrailli yetkililer, son operasyonların İran'ın nükleer ve füze kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını söyledi. İran ise başkentte birçok bölgede patlamalar ve hasar meydana geldiğini bildirdi. Çatışma sırasında yapılan önceki saldırılar da, uranyum zenginleştirme ve nükleer araştırma faaliyetleriyle bağlantılı tesisler dahil olmak üzere İran'ın nükleer programıyla bağlantılı tesisleri hedef almıştı.

İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia - Son Dakika

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:42:04. #7.12#
SON DAKİKA: Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.