Gürcistan Başbakanı\'ndan AB\'ye Katılım Sözü

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GÜRCİSTAN Başbakanı Kobakhidze, " Gürcistan'ın 2030 yılına kadar AB'ye kesin katılımı için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz" dedi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi. Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı devam eden gösterilerde şiddet olayların yaşandığını vurgulayan Kobakhidze, " Tiflis'teki gösteriler barışçıl değil" ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, gösterilerde birkaç Rusya ve bir İngiltere vatandaşı bulunduğunu söyleyerek, "Şiddet çetelerini organize eden yabancı 'eğitmenlerle' uğraşıyor olabiliriz fakat gelişmeleri önceden tahmin etmek istemiyorum, bu bir soruşturma konusudur" diye konuştu.

Ülkenin AB ile entegrasyonunun kendileri için öncelikli olduğunun altını çizen Başbakan Kobakhidze, "Gürcistan'ın 2030 yılına kadar AB'ye kesin katılımı için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz" dedi.