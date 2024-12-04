Gürcistan\'da Gösteriler 6. Gününde Devam Ediyor

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GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te 28 Kasım'da başlayan ve devam eden gösterilerde 298 kişinin gözaltına alındığı, 143 polisin de yaralandığı açıklandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te günlerdir devam eden gösterilerde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis memuru yaralandı. Başbakan Irakli Kobakhidze ise muhalefeti ve onları destekleyenleri bir kez daha istikrarsızlık yaratmakla suçladı. Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da AB ile müzakereleri askıya aldığını söyledi. Açıklama sonrası başlayan protestolar 6'ncı gününde de devam etti.