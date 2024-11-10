Gürcistan\'da Muhalefet Eleştirisi

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GÜRCİSTAN Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, "Muhalefet halka değil, diğer ülkelerin diplomatlarına güveniyor" dedi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını ifade etti.

Papuaşvili, muhalefetin farklı ülkelerin elçiliklerini ziyaret ettiğini belirterek, "Diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar" dedi.