Gürcistan\'da Yeni Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili Görevine Başladı

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GÜRCİSTAN'da, ülkenin 6'ncı cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Parlamento binasında düzenlenen törende yemin eden eski futbolcu ve milletvekilli Mikheil Kavelaşvili, cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladı. Törende konuşan Kavelaşvili, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atacaklarını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, görevi Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili'ye bugün devretmesi gerekiyor. Daha önce parlamento seçimini tanımadığını açıklayan Zurabişvili, devir işlemini yapmayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısını düzenleyen Zurabişvili, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'yi meşru olarak tanımadığını belirtti. Görevine dışarıdan devam edeceğini aktaran Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmediği sürece kendisinin 'meşru bir cumhurbaşkanı' olduğunu savundu.