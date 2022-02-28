Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım - Son Dakika
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Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım

28.02.2022 13:35

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatı üzerine Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım gönderildi.

Kuzeydeki savaş beşinci gününe girdi. Rus ordusu, gece boyu Ukrayna'daki sivillerin üstüne bomba yağdırdı. Yaşanan savaş suçları ise dünyanın gündeminden bir an bile düşmedi. Birçok ülke gibi Rusya'ya sert tepki gösteren Gürcistan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin talimatıyla 100 tonluk insani yardımı Ukrayna'ya ulaştırdı.

GÜRCİSTAN 100 TON İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

Gece saatlerinde Ukrayna'ya gönderilen büyük miktarda insani yardımla ilgili Gürcistan Hükümet Yönetimi resmi sitesinden "Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimat vermesi üzerine Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderildi" açıklamasını yaptı.

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"İLAÇ, İLK YARDIM ÇANTALARI VE OKSİJEN KONSANTRELERİ GÖNDERDİK"

Yardım paketleri Hükümet Yönetimi Başkanı İlya Darçiaşvili, Sağlık Bakanı Zurab Azaraşvili ve diğer yetkililerinde katılımı ile Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan gönderildi. Havaalanından yapılan açıklamada, "Gürcistan'dan Ukrayna'ya gönderilen insani yardım, ilk yardım çantalarını, 30'dan fazla ilaç türünü, oksijen konsantrelerini ve diğer insani yardımları içeriyor. Ayrıca Gürcistan, Ukrayna'ya belirli miktarda kan ve kan bileşenleri de sağlarken, kan nakli için malzemeler de gönderdi. Ukrayna, Lublin üzerinden gönderilen insani yardımlara ulaşacak" ifadelerine yer verildi.

Dünya katliama sessiz kalmıyor! Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım gönderdiler
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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım - Son Dakika
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