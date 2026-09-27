Guterres, Kıbrıs liderlerine güven artırıcı önlemleri uygulama çağrısı yaptı

Haber: Yusuf KANLI

(ANKARA) - BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, özel mesajında arabuluculuk çabalarını aralık ayına kadar sürdüreceğini belirtti. Genel Sekreter Antonio Guterres ise iki lidere iş birliğine hazır olup olmadıklarının göstergesi olarak üzerinde uzlaşılan güven artırıcı önlemleri uygulama çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Genel Sekreter Antonio Guterres'in aralık sonunda görevinden ayrılmasından önce yeni bir müzakere sürecinin koşullarını oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla ekim ayında yeniden Ada'ya gidecek.

Holguin, yayımladığı özel mesajında, arabuluculuk çabalarını yıl sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Bir sonraki ziyaretinde, yeni bir sürecin başlaması için gerekli koşulların oluşturulması yönünde her iki tarafı da teşvik edeceğini belirtti. Açıklama, Guterres'in ve iki liderin New York'ta ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından geldi. Holguin, BM Genel Kurulu'nun üst düzey toplantıları sırasında her iki liderle ayrı ayrı görüştüğünü ve Genel Sekreter'in liderlerle yaptığı ikili görüşmelere eşlik ettiğini kaydetti. Holguin ve BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, tarafların geliştirme konusunda uzlaştığı güven artırıcı önlemleri gözden geçirmek üzere iki müzakereciyle de bir araya geldi.

Guterres, görev süresinin üç ay sonra sona ereceğini hatırlatarak, çözüm arayışlarında tarafları görevdeki son gününe kadar desteklemeyi sürdüreceğini yineledi. Guterres liderlerle yaptığı ayrı görüşmelerde, ilerlemenin önündeki engellerin aşılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Başlangıçta programda üçlü bir görüşme yer almıyordu. Holguin, Kıbrıslı Rum liderin hafta içinde böyle bir toplantı yapılmasını önerdiğini, ancak Kıbrıs Türk liderinin bu aşamada öneriyi değerlendirmediğini belirtti.

Holguin'in aktardığına göre, Genel Sekreter'in New York'taki mesajı, üzerinde uzlaşılan güven artırıcı önlemlerin artık uygulanması gerektiği yönündeydi. Bu önlemlerin hayata geçirilmesi, liderlerin pratikte işbirliği yapıp yapamayacağını gösterecek; başarıya ulaşması halinde sürdürülebilir bir çözüme yönelik süreci başlatma iradesinin işareti olacaktı.

Holguin, BM'nin önceki müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaları derleme çalışmasını tamamladığını söyledi. Bu çalışma, müzakereler başladığında tarafların erişimine sunulacak. BM ayrıca her iki taraftan gelecekteki sürecin yöntemine ilişkin önerilerini iletmelerini isteyecek.

Holguin'in çizdiği yol haritası, müzakerelerin başlangıcı ve biçimi daha sonra ele alınmak üzere, önceliği somut işbirliğine veriyor. Ekimdeki ziyaret, güven artırıcı önlemlerin atmosferi iyileştirecek ve yeni görüşmelerin önünü açacak ölçüde ilerleme sağlayıp sağlayamayacağının sınanacağı bir fırsat olacak.

HOLGUIN'İN MESAJI

Holguin mesajında şunları kaydetti:

"Genel Kurul'un üst düzey toplantıları sırasında New York'ta iki liderle ayrı ayrı görüştüm ve Genel Sekreter'in liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelere eşlik ettim. BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile birlikte, iki tarafın geliştirme konusunda uzlaştığı güven artırıcı önlemleri gözden geçirmek amacıyla iki müzakereciyle bir araya geldik. Bu önlemler güvenin oluşmasına katkıda bulunmalı ve yeni girişimlerin önünü açmalıdır.

Genel Sekreter Kıbrıs ziyareti sırasında, üç ay sonra sona erecek görev süresinin son gününe kadar çözüm arayışlarında tarafları desteklemeyi sürdüreceğini yineledi. New York'ta her iki liderle ayrı ayrı görüşerek, zorlukların aşılması ve ilerleme sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Başlangıçta üçlü bir görüşme planlanmamıştı; ancak Kıbrıslı Rum lider bu hafta böyle bir toplantı yapılmasını önerdi. Kıbrıs Türk lideri ise şu aşamada bu öneriyi değerlendirmedi.

Bu çerçevede Genel Sekreter, iki tarafın üzerinde uzlaştığı güven artırıcı önlemler konusunda, liderlerin işbirliği yapabilme kapasitesinin göstergesi olarak bunların uygulanmasına bir an önce başlanması gerektiğini vurguladı. Böyle bir işbirliğinin sağlanması, sürdürülebilir bir çözüme yönelik süreci başlatma iradesinin göstergesi olacaktır.

BM, önceki müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaları derleme çalışmasını tamamladı. Bu çalışma, müzakereler başladığında tarafların erişimine sunulacak. Ayrıca BM, her iki taraftan yöntem konusundaki önerilerini iletmelerini isteyecek. Arabuluculuk çabalarımı aralık sonuna kadar sürdüreceğim. Ekim ayında Kıbrıs'a yapacağım bir sonraki ziyaretimde de yeni bir sürecin başlaması için gerekli elverişli ortamın oluşturulması yönünde her iki tarafı teşvik etmeye devam edeceğim."