Güvenlik görevlisi eşinin elbisesini çalan komşusuna kurşun yağdırarak öldürdü - Son Dakika

Güvenlik görevlisi eşinin elbisesini çalan komşusuna kurşun yağdırarak öldürdü

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:03

Güvenlik görevlisi eşinin elbisesini çalan komşusu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusunu tabanca ile öldürdü. Ajay gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti.

Hindistan'da Nathupur50 yaşında bir güvenlik görevlisinin, komşusu olan ve eşinin elbisesini çalan komşusu 30 yaşındaki Pintu Kumar'ı öldürdü.

Suçlu Ajay Singh'in eşi Reena, Salı sabahı komşusu Pintu Kumar''ın elbisesini çaldığını kocasına söyledi. çaldığını

Pintu, saat 20.00 civarında görevden döndüğünde, Ajay tarafından karşılandı ancak suçlamaları reddetti. Bu durum üzerine aralarında bir tartışma başladı.

Olayın görgü tanığı ve Pintu'nun oda arkadaşı Ashok Kumar, kavga sırasında Singh'in odasından çift namlulu silahını getirip Pintu'yu karın bölgesinden vurduğunu polise anlattı.

"Silahını alarak Ajay Singh'i durdurmaya çalıştık, ancak bir şekilde bizi güçlendi ve silahı elimizden geri kaptı ve Pintu'yu vurdu. Yaralı Pintu'yu yakındaki bir hastaneye götürdük, ancak tedavi sırasında öldü," dedi Ashok.

Mağdur Bihar'dan gelirken suçlu Uttar Pradesh'ten gelmişti. Polis, ikisinin de Nathupur'daki aynı kiralanmış konaklamada ayrı odalarda yaşadığını belirtti.

Salı akşamı, Hindistan Ceza Kanunu'nun 302. maddesi (cinayet) ve Silahlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Singh aleyhine bir FIR (First Information Report) dosyası kaydedildi. Bunun sonucunda Singh gözaltına alındı, dedektif Varun Dahiya, ACP (Suç) açıkladı.

Gözaltı işlemi Perşembe günü yapıldı ve suçlu "cinayeti itiraf etti," dedi ACP. İki adet çift namlulu silah, iki adet mermi kabuğu ve bir silah lisansı suçlunun sahip olduğu eşyalar arasında bulundu.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Güvenlik görevlisi eşinin elbisesini çalan komşusuna kurşun yağdırarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi eşinin elbisesini çalan komşusuna kurşun yağdırarak öldürdü - Son Dakika
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