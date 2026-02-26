Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda çizgisi belli - Son Dakika
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda çizgisi belli

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD\'nin İran\'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda çizgisi belli
26.02.2026 17:15
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural, ABD gündemini Melis Yaşar'a değerlendirdi. ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusundaki net tutumu, olası operasyon senaryoları, Küba ile yaşanan gerilim ve Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileri dikkat çekti.

ABD'de dış politika ve ekonomi başlıkları yeniden hareketlendi. Washington'da yaşanan son gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural, Haberler.com'dadeğerlendirdi.

"ABD'NİN İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMA KONUSUNDA ÇİZGİSİ BELLİ"

Sural, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda net bir tutum sergilediğini belirterek, "ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda çizgisi belli" ifadelerini kullandı. İran'ın ise ABD'den gelebilecek herhangi bir operasyona karşı hazırlık içinde olduğunu vurgulayan Sural, bölgede tansiyonun yüksek seyrettiğine dikkat çekti.

"İRAN, ABD'NİN HERHANGİ BİR OPERASYONUNA KARŞI HAZIRLANIYOR"

ABD-İran hattındaki gerginliğin askeri ve diplomatik boyutlarının aynı anda ilerlediğini söyleyen Sural, olası senaryoların Washington'da yakından takip edildiğini ifade etti. İran'ın savunma reflekslerinin güçlendiğini belirten Sural, sürecin bölgesel dengeleri de etkileyebileceğini kaydetti.

"ABD İLE KÜBA ARASINDA BİR GERGİNLİK HAKİM"

Değerlendirmesinde Küba başlığına da değinen Sural, ABD ile Küba arasında süregelen bir gerginliğin hakim olduğunu söyledi. Öte yandan Donald Trump'ın yüzde 10 oranında gümrük vergileri uygulayacağını açıkladığını hatırlatan Sural, bu kararın hem iç piyasada hem de küresel ticarette yankı uyandırdığını ifade etti.

Son Dakika Dünya Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda çizgisi belli - Son Dakika

SON DAKİKA: Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda çizgisi belli - Son Dakika
