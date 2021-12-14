Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien'de kaza yapan bir yakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişi öldü.
Kentin belediye başkan yardımcısı Patrick Almonord, yerel basına yaptığı açıklamada, aracın Pont Grand Bois et Samarie'nin merkez mahallesindeki patlama anında yüz kişinin kamyonu yağmalamaya çalıştığını söyledi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: 40'ı aşkın kişi öldü - Son Dakika Dünya