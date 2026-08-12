Hakan Fidan Libya'da
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'nın Bingazi kentine gitti ve Hafter tarafından karşılandı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi kentine gitti. Bakan Fidan'ı havalimanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'daki resmi temasları devam ediyor. Ziyaret programı kapsamında ülkenin doğusunda yer alan Bingazi kentine geçen Bakan Fidan'ı havalimanında, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.
Kaynak: DHA
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