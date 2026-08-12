Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı - Son Dakika
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Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

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Şişli’de eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetti. Müge'yi aylarca takip ettiği ve daha önce de başka eski sevgilisini öldürmeye teşebbür ettiği ortaya çıkan cani, 1 hafta sonra Müge'nin mezarında yakalandı.

Şişli'de eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetti. Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Polis, şüpheli Nazir Ilgın'ı Sarıyer'de ormanda yakaladı. Öte yandan cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

Olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.

Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

2 KURŞUN SIRTINDAN GİRDİ GÖĞSÜNDEN ÇIKTI

Nilda Müge Şahin'in arkadaşı eczaneden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın, eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı. Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

HASTANE ÇEVRESİNDE GÖRMÜŞ; O OLDUĞUNA EMİN OLAMAMIŞ

Şahin'in arkadaşının ifadesine göre, gittikleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı. Şahin'in arkadaşı hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin'in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.

Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yapılan incelemede Şahin'in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikayetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden 3 gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 'Kasten yaralama', 1 'Hakaret ve tehdit' ile 2 kez 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

DAHA ÖNCE DE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesinde inceleme aşamasında olduğu, dosyanın kesinleşme süreci devam ederken şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.

Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

VAHŞETİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde şüpheli Nazir Ilgın'ın motosikletle gelip Nilda Müge Şahin'e ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.

MEZARINDA DA RAHAT BIRAKMADI

Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Polis, şüpheli Nazir Ilgın'ı bugün Sarıyer Ayazağa'da ormanda yakalandı. Ilgın'ın olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Cinayet, Sarıyer, Eczane, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı - Son Dakika

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