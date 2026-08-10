Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni - Son Dakika
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Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni

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Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdığını açıkladı. Barış vurgusu yapıldı.

Kolombiya hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kolombiya hükümetinin, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki "egemenliğini ve dış tehditlere karşı kendini koruma hakkını" tanıdığı belirtilerek, bunun, "İsrail'in ulusal savunması ile vatandaşlarını koruma kapasitesinin temel bir unsuru" olduğu ileri sürüldü.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı "bu kararla Orta Doğu'da istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediklerini" de savundu.

İsrail'den yeni Kolombiya Cumhurbaşkanı'na teşekkür

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'nın bu adımı atmasından memnun olduklarını belirterek, Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya teşekkür etti.

Stratejik önemi nedeniyle bölgeden ayrılmak istemeyen İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamıştı, ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 45. ABD Başkanı olduktan sonra 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki "İsrail egemenliğini tanıdıklarını" açıklamıştı.

Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını söylemişti.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Abelardo de la Espriella hükümetinin, İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Kolombiya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni - Son Dakika

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