Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı - Son Dakika
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Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı tarafından temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, tüketici fiyatları temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,4'e geriledi. Gelen veri sonrası altın fiyatları yükselişini sürdürdü.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Yıllık enflasyon beklentilerin aksine yüzde 3,4'e gerilerken, sürpriz veri sonrası altın fiyatları 6 bin 800 TL'nin üzerini test etti.

Küresel piyasaların gözünü çevirdiği ABD Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu. Açıklanan rakamlar, piyasada yükseliş yönündeki beklentilerin aksine enflasyonist baskının azaldığına işaret etti.

YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasaların genel beklentisi, Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,8 seviyesine tırmanması yönündeydi. Haziran ayında yüzde 3,5 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, açıklanan son veriyle birlikte sürpriz bir şekilde yüzde 3,4'e geriledi. Aylık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,1 oranında azalması beklenirken, veri aylık yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artış gösterdi. Ancak yıllık bazdaki geri çekilme, genel fiyat artış hızının zayıfladığını net bir şekilde ortaya koydu.

AYLIK DÜŞÜŞ İVMESİ VE FED BEKLENTİLERİ

Aylık bazdaki değişimler incelendiğinde; Haziran ayında kaydedilen yüzde 0,4'lük gerileme, Mayıs 2020 döneminden bu yana görülen ilk aylık düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Temmuz'da aylık bazda yaşanan sınırlı artışa rağmen yıllık verinin düşüşünü sürdürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik elini rahatlatan bir tablo çizdi.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Fed'in faiz artırımı ihtimallerinin zayıflaması ve ABD Doları'nın küresel para birimleri karşısındaki geri çekilmesi, güvenli liman altına yaradı. Beklentilerin altında gelen kritik enflasyon verisi sonrası piyasalardaki pozitif rüzgarla birlikte gram altın 6 bin 800 TL seviyesinin üzerini test etti. 

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mesut aksahin mesut aksahin:
    Bu yıl sonunda 8.500'ü geçer Yatırım için en güvenli Liman altın 3 1 Yanıtla
  • hserdogan44@gmail.com [email protected]:
    keşke herşeyin fiyatı düşse. altın fiyatları döviz fiyatları yükselmese. 3 0 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    altın son 3 ayda herkese zarar ettirdi 3 0 Yanıtla
  • 606060Sy 606060Sy:
    Şahsi birikimler için Sarı kız en güvenli liman ama sabretmek gerekli diye düşünüyorum. 2 0 Yanıtla
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