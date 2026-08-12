Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Mahmud Abbas Ankara\'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas’ın gerçekleştireceği görüşmede, Gazze ve Filistin’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. Abbas'ın Türkiye'ye son ziyareti en son 18 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı resmi törenle karşıladı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAVETLİSİ 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Erdoğan Abbas'ı resmi törenle karşıladı. 

EL ELE YÜRÜDÜLER 

Konuk Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Abbas'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İki liderin daha sonra Külliye'de el ele yürümeleri dikkat çekti. 

Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri el alacak olan iki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

Törende Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği son ziyaret 18 Eylül 2025 tarihinde olmuştu.

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Son Dakika Güncel Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Etkisiz eleman adı var kendisi yok. 4 2 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    disardan her gelene , herkese toren.. ama ulkesine hiç bi halt yapmaz 1 2 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Bu adamın özelliği ne böyle karşılıyorsunuz. Filistin hakkını bir şey yapmamış ki 0 0 Yanıtla
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