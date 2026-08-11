Erzurum-Rize Tünel Projesi Devam Ediyor

Erzurum'u Rize'ye bağlayan ve yolculuk süresini düşürecek Kırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aydın Baruş, Dallıkavak ve Kırık tünellerinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-İspir-Rize kara yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi kapsamında yürütülen önemli projelerden olduğunu belirtti.

Baruş, projenin Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar olan yaklaşık 30,3 kilometrelik kesiminde 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin bulunduğunu ifade ederek yaklaşık 9 kilometrelik kesimin bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin devamındaki yaklaşık 21 kilometrelik kesimde de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Baruş, 2027'de önemli bir mesafe alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Baruş, tüneldeki aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini, Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu'na sağlıklı şekilde bağlanmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını, Rize tarafında da yapımı süren 6 tünelin de tamamlanmasıyla Rize arasındaki 248 kilometrelik güzergahın 196 kilometreye düşeceğini aktardı.

Mesafenin kısalmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını belirten Baruş, Rize'deki yapımı devam eden İyidere Limanı'na daha kısa sürede ulaşılmanın Erzurum'un ticari önemini artıracağını ifade etti.

Baruş, daha sonra Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki uzunluğu 15,8 kilometre olan Kırık Tüneli'ni inceledi.

Kazı ve destek çalışmalarının yüzde 90, beton çalışmalarının ise yüzde 78 oranında tamamlandığı kaydeden Baruş, tünelin faaliyete geçmesiyle güzergahın 33 kilometre kısalacağını ve İspir'e yaklaşık 1 saatte ulaşılacağını kaydetti.

Vali Baruş, 2 tünelin de hizmete girmesiyle güzergahlarda rahatlama sağlanacağını, virajlı ve yüksek rakımlı yollardan geçmek zorunda kalınmayacağına dikkati çekti.