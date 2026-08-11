Erzurum-Rize Tünel Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum-Rize Tünel Projesi Devam Ediyor

Erzurum-Rize Tünel Projesi Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dallıkavak ve Kırık tünellerinin yapımında sona yaklaşılıyor, yolculuk süresi kısalacak.

Erzurum'u Rize'ye bağlayan ve yolculuk süresini düşürecek Kırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aydın Baruş, Dallıkavak ve Kırık tünellerinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-İspir-Rize kara yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi kapsamında yürütülen önemli projelerden olduğunu belirtti.

Baruş, projenin Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar olan yaklaşık 30,3 kilometrelik kesiminde 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin bulunduğunu ifade ederek yaklaşık 9 kilometrelik kesimin bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin devamındaki yaklaşık 21 kilometrelik kesimde de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Baruş, 2027'de önemli bir mesafe alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Baruş, tüneldeki aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini, Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu'na sağlıklı şekilde bağlanmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını, Rize tarafında da yapımı süren 6 tünelin de tamamlanmasıyla Rize arasındaki 248 kilometrelik güzergahın 196 kilometreye düşeceğini aktardı.

Mesafenin kısalmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını belirten Baruş, Rize'deki yapımı devam eden İyidere Limanı'na daha kısa sürede ulaşılmanın Erzurum'un ticari önemini artıracağını ifade etti.

Baruş, daha sonra Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki uzunluğu 15,8 kilometre olan Kırık Tüneli'ni inceledi.

Kazı ve destek çalışmalarının yüzde 90, beton çalışmalarının ise yüzde 78 oranında tamamlandığı kaydeden Baruş, tünelin faaliyete geçmesiyle güzergahın 33 kilometre kısalacağını ve İspir'e yaklaşık 1 saatte ulaşılacağını kaydetti.

Vali Baruş, 2 tünelin de hizmete girmesiyle güzergahlarda rahatlama sağlanacağını, virajlı ve yüksek rakımlı yollardan geçmek zorunda kalınmayacağına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Erzurum, Ulaşım, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum-Rize Tünel Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:48:32. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum-Rize Tünel Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.