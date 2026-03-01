Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

İran yeni saldırı dalgası başlattı. İsrail'in acil durum sistemi Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail şehirlerinde kırmızı alarm verdi. Kudüs'e düşen füze ise Beit Şebeş'teki sanayi mahallesini vurdu. En az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail genelinde sirenler çalıyor.

NETANYAHU ALMANYA'YA SIĞINDI

Ülkede hal böyleyken ve İsrail halkı sığınaklara koşarken Başbakan Netanyahu'nun güvenlik istişarelerini Almanya'da yaptığı ortaya çıktı. Ülkesine uzaktan liderlik eden Netanyahu'nun tutumu sorgulanmaya başlandı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI DALGASI

Öte yandan; İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsrailli öldü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.