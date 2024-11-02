Hamaney\'den Sert Uyarı: Her Eyleme Karşılık Verilir

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İRAN Dini Lideri Ali Hamaney, İran'ın olası bir İsrail saldırısına vereceği yanıt ile ilgili olarak, "ABD ve İsrail rejimi, İran ve direniş cephesine karşı yaptıkları her eylemin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da ABD Büyükelçiliğinin işgalinin yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Hamaney konuşmasında, "Mesele sadece intikam değil, aynı zamanda mantıklı hareket etmektir. Bu mücadele din, ahlak, şeriat ve uluslararası yasalara uygun şekilde yürütülecek ve İran milleti ile yetkililer bu konuda asla tereddüt etmeyecektir. Bundan emin olun. ABD elçiliği sadece diplomatik ve istihbarat merkezi değil, aynı zamanda devrime karşı içeriden kışkırtmalar yapmak ve devrimi yok etmek için bir karargahtı. Bu, uluslararası zulme karşı bir mücadeledir ve İslam öğretilerinden ilham alan İran milleti için ise zulme karşı durmak bir görevdir" ifadelerini kullandı.

'İRAN'A KARŞI HER EYLEM SERT BİR ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAK'

Hamaney, "Bu güçler, milletleri ekonomik, askeri ve kültürel olarak baskı altına alır. İran milletini de yıllarca aşağıladılar ve hor gördüler. İran milleti, bu baskılara karşı mücadele etti ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu yüzden İran milletinin emperyal güçlere karşı akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket etmeye devam etmesi gerekiyor. ABD ve İsrail rejimi, İran ve direniş cephesine karşı yaptıkları her eylemin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmelidir" şeklinde konuştu.