Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı - Son Dakika
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Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı

03.10.2022 13:49
Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolara dair açıklamada bulunan İranlı dini lider Ali Hamaney, olaylarla ilgili İsrail ve ABD'yi suçladı.

İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 16'ncı gününde ülkenin birçok kentinde protestolar sürüyor.

Dini lider Ali Hamaney'den yaşananlara dair dikkat çeken bir açıklama geldi.Hamaney, 17 Eylül'den bu yana yaşananların "sıradan İranlılar" tarafından değil, "Siyonist güçler" tarafından planlandığını ileri sürdü.

"AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Devlet medyasında yer alan haberlerde, Hamaney, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün kendisini derinden etkilediğini söylerken, yaşananları "acı bir olay" olarak niteledi. Hamaney, arkasından patlak veren protestoların "planlı isyanlar" olduğunu söylerken, "Bazı insanlar, sokaklarda güvensizliğe neden oldu" ifadelerini de kullandı.

Polisi desteklediğini söyleyen Hamaney ayrıca, "İran'daki gösteriler ABD ve İsrail tarafından planlandı" ifadelerine de yer verdi.

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Ali Hamaney, İran, Dünya, Son Dakika

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