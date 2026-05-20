Hamaney: İran, Terörist Ordulara Karşı Direniş Gösteriyor

İRAN lideri Mücteba Hamaney, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ikinci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı anma mesajında ABD ve İsrail'i kastederek, "Şu anda İran milletinin iki küresel terörist orduya karşı ortaya koyduğu eşsiz tarihi direniş destanına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

İran lideri Mücteba Hamaney, 19 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin ölümünün ikinci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Mesajına Reisi, dönemin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkilileri anarak başlayan Hamaney, bu kişilerin "İslam Cumhuriyeti yetkililerinin samimi ve gayretli hizmet sicilini kendi kanlarıyla süslediklerini" belirtti.

Reisi'nin görev bilinci, adalete bağlılığı, aktif diplomasisi ve halkla iç içe olma özelliklerine vurgu yapan Hamaney, onun bu niteliklerinin 'Direniş Cephesi' başta olmak üzere İran'ın müttefiklerine cesaret verdiğini kaydetti. Hamaney, "O şehidin yarım kalan cumhurbaşkanlığı dönemi, ülkenin bağımsızlığını korurken millet ve ülke için bir çaba ve şefkat standardı oluşturmuştur" dedi.

Mesajında İran'ın mevcut stratejik duruşuna da değinen Hamaney, isim vermeden ABD ve İsrail'i hedef alarak, "Şu anda İran milletinin iki küresel terörist orduya karşı ortaya koyduğu eşsiz tarihi direniş destanına tanık oluyoruz. Bu durum, liderden ve üç erkin başkanlarından her kademedeki yöneticilere kadar İslam Cumhuriyeti yetkililerinin sorumluluk yükünü eskisinden daha da ağırlaştırmaktadır. Bugün millet, devlet ve kurumlar arasındaki bu uyuma şükretmek; yetkililerin hizmet azmini artırmasını, sahada doğrudan yer alarak halkın ekonomik sorunlarını çözmesini ve ülkenin aydınlık geleceği için halka daha etkin bir rol verilmesini gerektirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.