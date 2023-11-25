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Hamas, 24 esiri serbest bıraktı - Son Dakika

Hamas, 24 esiri serbest bıraktı

Hamas, 4 günlük geçici ateşkes kapsamında 24 esiri serbest bıraktı. Esirler, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne teslim edildi.

25.11.2023 - 13:38,  Güncelleme: 14:42
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Hamas, 4 günlük geçici ateşkes kapsamında dün serbest bırakılan 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve 1 Filipinli olmak üzere toplamda 24 esirin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne (ICRC) teslim edilme görüntülerini paylaştı.

KIZILHAÇ KOMİTESİ TESLİM ALDI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Hamas'tan teslim aldıkları 24 kişinin Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na götürülmesini ve 33 Filistinli tutuklunun Ofer hapishanesinden Ramallah'a serbest bırakılmasını organize ettiklerini belirtti. Paylaşılan görüntülerde Hamas üyelerinin teslim ettikleri rehinelere davranış biçimleri takdir topladı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Hamas, 24 rehineyi serbest bıraktığı anın görüntülerini paylaştı
Hamas, 24 rehineyi serbest bıraktığı anın görüntülerini paylaştı
Hamas, 24 rehineyi serbest bıraktığı anın görüntülerini paylaştı
Hamas, 24 rehineyi serbest bıraktığı anın görüntülerini paylaştı
Hamas, 24 rehineyi serbest bıraktığı anın görüntülerini paylaştı
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, 24 esiri serbest bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, 24 esiri serbest bıraktı - Son Dakika
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