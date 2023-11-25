Hamas, 24 esiri serbest bıraktı

Hamas, 4 günlük geçici ateşkes kapsamında dün serbest bırakılan 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve 1 Filipinli olmak üzere toplamda 24 esirin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne (ICRC) teslim edilme görüntülerini paylaştı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Hamas'tan teslim aldıkları 24 kişinin Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na götürülmesini ve 33 Filistinli tutuklunun Ofer hapishanesinden Ramallah'a serbest bırakılmasını organize ettiklerini belirtti. Paylaşılan görüntülerde Hamas üyelerinin teslim ettikleri rehinelere davranış biçimleri takdir topladı.
İşte o anlara ilişkin kareler;
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