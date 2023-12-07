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Hamas'la çatışan İsrail ordusu büyük yara aldı! Askerlerin çoğu gözünü kaybetti - Son Dakika
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Hamas'la çatışan İsrail ordusu büyük yara aldı! Askerlerin çoğu gözünü kaybetti

İsrail'de ç medyasına göre, Gazze çatışmalarında 100 İsrail askeri gözlerinden yaralandı; bu askerlerin %10 ila 15'i gözlerini kaybetti. İsrail medyası, askerler yeterli göz koruması kullanmadığı için göz yaralanmaları yaşandığını iddia etti.. Ancak, askeri yetkililer iddiaları reddederek çatışma anında tüm koruyucu ekipmanın kullanıldığını belirtti. Göz sağlığı ve ekipman kullanımı konusundaki tartışma gündemde.

Hamas\'la çatışan İsrail ordusu büyük yara aldı! Askerlerin çoğu gözünü kaybetti
07.12.2023 - 11:39,  Güncelleme: 11:50
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İsrail medyası, İsrail ve Gazze arasındaki son çatışmalarda 100 İsrail askerinin yaralanmasına dair çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre, bu askerlerin %10 ila 15'i çatışma sırasında bir veya iki gözlerini tamamen kaybettiler. İsrail medyası, askerlerin çatışma esnasında yeterli koruyucu gözlük kullanmadıklarını belirterek, gözlerine isabet eden mermi veya şarapnel parçalarından dolayı yaralandıklarını iddia etti.

Ancak, İsrailli askeri yetkililer bu iddiaları reddediyor ve askerlerin çatışma anında tüm gerekli koruyucu ekipmanları kullandıklarını savunuyor. Göz sağlığına yönelik önlemler ve askerlerin ekipman kullanımı konusundaki bu ayrılık, kamuoyunda bir tartışma yaratmış durumda.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas'la çatışan İsrail ordusu büyük yara aldı! Askerlerin çoğu gözünü kaybetti - Son Dakika
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