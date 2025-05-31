Hamas: Tam ateşkes için İsrail Gazze'den çekilmeli - Son Dakika
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Dünya

Hamas: Tam ateşkes için İsrail Gazze'den çekilmeli

Hamas: Tam ateşkes için İsrail Gazze\'den çekilmeli
31.05.2025 18:30
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Hamas, İsrail'le ateşkese yönelik ABD'nin önerisine cevap verdi. Hamas, kalıcı ateşkes için İsrail'in Gazze'den tam çekilmesi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışının sağlanması gerektiğini söyledi. Açıklamada on esirin serbest bırakılacağı, buna karşılık mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest kalacağı belirtildi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara teslim ettiklerini bildirdi.

HAMAS'TAN ABD'NİN ÖNERİSİNE YANIT

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD'li temsilci Steve Witkoff'un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti." ifadelerine yer verildi.

"KALICI ATEŞKES İÇİN İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMELİ"

Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.

"ON ESİR SERBEST BIRAKILACAK"

Bu anlaşma çerçevesinde, ellerindeki hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği aktarılan açıklamada, buna karşılık, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki dün düzenlediği basın brifinginde, "Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan'ın (Donald Trump), Hamas'a, İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim." demişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu önerinin, Hareket'in ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği belirtilmiş ve verilecek cevabın, "Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas: Tam ateşkes için İsrail Gazze'den çekilmeli - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    BU HAMAS YOK EDILMEDEN GAZZEDE BARIS VE HUZUR OLMAZ 4 20 Yanıtla
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