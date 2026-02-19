Almanya'nın Hanau Kentinde Irkçı Terör Saldırısının Kurbanları Anıldı - Son Dakika
Almanya'nın Hanau Kentinde Irkçı Terör Saldırısının Kurbanları Anıldı

19.02.2026 18:37  Güncelleme: 22:35
Hanau'da 19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler, düzenlenen törenlerle anıldı. Yetkililer, ırkçılığa karşı toplumsal duyarlılığın önemine vurgu yaptı.

Haber: İlhan Baba

(HANAU) – Hanau'da 19 Şubat 2020'de 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 6. yıl dönümünde, kurbanlar törenlerle anıldı. Mezarlıklara çiçekler bırakıldı ve dualar edildi. Yetkililer, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Anma programları, saldırının gerçekleştiği Heumarkt ve Kurt-Schumacher-Platz meydanlarında yapıldı. Törenlere kurbanların yakınları, vatandaşlar ve yetkililer katıldı. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu ile Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky de törenlerde yer aldı. Hayatını kaybedenler için Hanau merkezindeki ve Offenbach am Main ile Dietzenbach kentlerindeki mezarlıklara çiçek bırakıldı ve dualar edildi. Mezarlıklarda kısa bir Kuran tilaveti de gerçekleştirildi.

Saldırıyı düzenleyen aşırı sağcı Tobias Rathjen, 19 Şubat 2020'de kent merkezindeki iki kafeye silahlı saldırı yapmış, aralarında 4 Türk vatandaşının da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirmişti. Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırının ardından, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" demişti.

Anma törenlerinde yapılan konuşmalarda, Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının ciddi bir ideolojik ve psikolojik temele sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu olgularla mücadelenin yalnızca siyasi ve hukuki yollarla değil, çok boyutlu bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "Bu, barış zamanlarında şehrimizin yaşadığı en korkunç gün. Altıncı kez geriye dönüp baktığımızda bile dehşeti hissediyoruz" dedi ve bu günü "düşünme ve değerlendirme günü" olarak nitelendirdi. Kaminsky, toplum olarak aşırıcılığa, özellikle sağcı aşırıcılığa karşı yeterince ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

