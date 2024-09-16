Harkiv\'e Rus saldırısı: 1 ölü, 43 yaralı

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RUSYA, Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 43 kişi de yaralandı, çok sayıda apartman da hasar gördü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Harkiv'de kurtarma ekipleri, yüksek katlı bir konut binasının 9'uncu katındaki yıkılmış bir dairenin enkazından ölü bir adamın cesedini çıkardı. Saat 21.30 (dün) itibariyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 43 kişi yaralandı. 7 apartman binası ve 20 araç hasar gördü" denildi.