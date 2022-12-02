Almanya'da yanındaki hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olan yaşlı kadın, cihazı kapattı! - Son Dakika
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Almanya'da yanındaki hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olan yaşlı kadın, cihazı kapattı!

02.12.2022 14:16
Almanya'da yanındaki hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olan yaşlı kadın, cihazı kapattı!

Almanya'da kadın bir hasta, başka hastanın solunum cihazının sesinden rahatsızlık duyduğu için cihazı iki defa kapattı. Kalbi duran 79 yaşındaki hasta sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü, 72 yaşındaki kadın ise cinayete teşebbüsten ekipler tarafından tutuklandı.

Mannheim polisi ve savcılık tarafından yapılan ortak açıklamada, geçen Salı günü 72 yaşındaki bir kadın hastanın oda arkadaşı olan 79 yaşındaki hastanın solunum cihazını sesinden rahatsız olduğu için iki defa kapattığı ve kadının cinayete teşebbüsten tutuklandığı belirtildi.

2 KERE YAPMIŞ

72 yaşındaki kadının, diğer hastanın solunum cihazını daha önce de kapattığı, sağlık görevlilerinin uyarısına rağmen kadının, daha sonra solunum cihazını tekrar kapattığı ifade edildi.

TUTUKLANDI

Solunum cihazı kapanan hastanın, sağlık görevlileri tarafından müdahaleyle hayata döndürüldüğü, cihazı kapatan kadının ise polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Polis kadının Salı akşamı gözaltına alındığını vurgulayarak "Şüpheli, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Mannheim bölge mahkemesinin gözaltı ve soruşturma hakimi huzuruna çıkarıldı. Tutuklanma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Mannheim, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da yanındaki hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olan yaşlı kadın, cihazı kapattı! - Son Dakika

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