Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın

Hayvanları koruma derneği olarak bilinen ve sergiledikleri aşırı uç protestolarla gündemde kendisine yer edinen PETA'dan yine tuhaf bir söylem daha geldi. Et yiyen erkeklere yönelik açıklama yapan PETA, bu tür erkeklerin gezegene ciddi oradan zarar verdiğini iddia etti. Örgüt, et yemenin toksik erkekliğin bir parçası olduğunu belirterek ve et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesinin yasaklanması istendi.

"SOSİS VE ŞİNİTZEL YEMEK ZEHİRLİ ERKEKLİĞİN BİR SONUCU"

Açıklamada, "Sosis ve şinitzel gibi gıdalar tüketmek 'zehirli erkekliğin' bir sonucudur ve dünyamızı öldürmektedir" sözleri sarf edildi.

KADINLARA, "CİNSEL İLİŞKİ GREVİ" ÇAĞRISI YAPTILAR

Plos One dergisinde yer alan, erkeklerin ağırlıklı olarak daha yüksek et tüketimi nedeniyle kadınlara göre yüzde 41 daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu olduğunu tespit eden araştırmaya atıfta bulunan örgüt, kadınları dünyayı kurtarmak için seks grevine gitmeye çağırdı.

ERKEKLERE YÜKSEK ET VERGİSİ TALEP EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, "Artık toksik erkekliğin iklime de zarar verdiğine dair bilimsel kanıtlar var. Bu nedenle erkekler için yüzde 41 oranında yüksek bir et vergisi uygun olacaktır. Et yiyen tüm erkekler için seks veya üreme yasağı da bu bağlamda önemli olacaktır" iddialarında bulundu.

PETA Almanya da, "İklim krizini çözmek istiyorsanız et tüketimini azaltmalısınız ve erkeklik et üzerine inşa edildiği sürece bu olmayacak." sözlerini kaydetti.