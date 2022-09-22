Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın

22.09.2022 14:47
Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın

Hayvan haklarını savunduğunu iddia eden ABD merkezli Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA), et yiyen erkeklerin Dünyaya ciddi zararlar verdiğini ileri sürdü. Marjinal protestolarla bilinen PETA, et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesinin yasaklanmasını istiyor. Öte yandan örgüt, kadınları dünyayı kurtarmak için seks grevine gitmeye çağırdı.

Hayvanları koruma derneği olarak bilinen ve sergiledikleri aşırı uç protestolarla gündemde kendisine yer edinen PETA'dan yine tuhaf bir söylem daha geldi. Et yiyen erkeklere yönelik açıklama yapan PETA, bu tür erkeklerin gezegene ciddi oradan zarar verdiğini iddia etti. Örgüt, et yemenin toksik erkekliğin bir parçası olduğunu belirterek ve et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesinin yasaklanması istendi.

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın

"SOSİS VE ŞİNİTZEL YEMEK ZEHİRLİ ERKEKLİĞİN BİR SONUCU"

Açıklamada, "Sosis ve şinitzel gibi gıdalar tüketmek 'zehirli erkekliğin' bir sonucudur ve dünyamızı öldürmektedir" sözleri sarf edildi.

KADINLARA, "CİNSEL İLİŞKİ GREVİ" ÇAĞRISI YAPTILAR

Plos One dergisinde yer alan, erkeklerin ağırlıklı olarak daha yüksek et tüketimi nedeniyle kadınlara göre yüzde 41 daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu olduğunu tespit eden araştırmaya atıfta bulunan örgüt, kadınları dünyayı kurtarmak için seks grevine gitmeye çağırdı.

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın

ERKEKLERE YÜKSEK ET VERGİSİ TALEP EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, "Artık toksik erkekliğin iklime de zarar verdiğine dair bilimsel kanıtlar var. Bu nedenle erkekler için yüzde 41 oranında yüksek bir et vergisi uygun olacaktır. Et yiyen tüm erkekler için seks veya üreme yasağı da bu bağlamda önemli olacaktır" iddialarında bulundu.

PETA Almanya da, "İklim krizini çözmek istiyorsanız et tüketimini azaltmalısınız ve erkeklik et üzerine inşa edildiği sürece bu olmayacak." sözlerini kaydetti.

YORUMLAR
500

Peta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement