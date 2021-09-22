Herkes gelecek iyi bir haberi bekliyor! Radardan çıkan uçak düştü, enkaza ulaşılamıyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kötü hava şartları ve havanın kararmasının arama işlemlerini zorlaştırdığını belirtti.

Rus medyasında yer alan haberlerde, An-26 tipi uçağın iletişim cihazlarının denendiği teknik uçuş sırasında düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 6 mürettebatın akıbeti henüz bilinmezken, olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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