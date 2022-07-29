Tayland, en büyük Buda heykeliyle turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Tayland, en büyük Buda heykeliyle turistlerin ilgisini çekiyor

29.07.2022 11:19
Tayland, en büyük Buda heykeliyle turistlerin ilgisini çekiyor

Tayland'da bulunan Wat Muang tapınağı, ülkenin en yüksek Buda heykeline ev sahipliği yapıyor. 92 metre boyunda ve 63 metre genişliğinde olan Buda, göz alıcı bir yerde duruyor.

Tayland'ın Ang Thong eyaletindeki Wat Muang, ülkenin en yüksek, dünyanın ise en büyük 4. Buda heykeline ev sahipliği yapıyor.

18 YILDA BİTİRİLDİ

1990 yılında başlanan ve 2008'de 50 milyon Tayland bahtı (1.4 milyon USD) maliyetle bitirilen heykel, 63 metre genişliği ve 92 metre uzunluğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Tayland, en büyük Buda heykeliyle turistlerin ilgisini çekiyor

Wat Muang tapınağında yer alan diğer heykeller de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tayland, en büyük Buda heykeliyle turistlerin ilgisini çekiyor

Fanatik Budistlerin yoğun ilgi gösterdiği Wat Muang tapınağında tarihi savaş sahnelerini anlatan heykeller de bulunuyor.

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Kaynak: AA

Tayland, Dünya, Son Dakika

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