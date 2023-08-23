Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi - Son Dakika

Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi

Hindistan, Ay\'ın Güney Kutbu\'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi
Son Güncelleme: 23.08.2023 16:05

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracıyla Ay'ın Güney Kutbu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdiği açıklandı. Bu başarıyla Hindistan, Ay'ın az keşfedilen bölgesine inen ilk ülke oldu. Misyonun ana amacı, Ay'da insan yerleşimini destekleyebilecek su bazlı buzları keşfetmek.

Hindistan, tarihi bir başarıya imza attı: Chandrayaan-3 uzay aracıyla Ay'ın Güney Kutbu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bu başarıyla Hindistan, Ay'ın az keşfedilen bölgesine inen ilk ülke oldu. Misyonun ana amacı, Ay'da insan yerleşimini destekleyebilecek su bazlı buzları keşfetmek.

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uydusu, Ay'ın Güney Kutbuna iniş yaparak tarih yazdı. Rusya, Çin ve ABD'yi geride bıraktı.

Chandrayaan-3'ün başarılı inişi, Hindistan'ın 2019'da güney kutbu yakınına iniş girişimi başarısız olan Chandrayaan-2 misyonunun ardından gerçekleşti. Bu yeni başarıyla Hindistan, Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran dördüncü ülke oldu. Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram, önceki deneyimlerden elde edilen verilerle güncellenmiş ve Ay yüzeyindeki önemli verileri toplamak üzere donatılmış durumda.

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uydusu, Ay'ın Güney Kutbuna iniş yaparak tarih yazdı. Rusya, Çin ve ABD'yi geride bıraktı.

Bu başarı, Hindistan'ın uzay araştırmalarındaki ilerlemesini ve teknolojik kapasitesini gösteriyor. Ayrıca, ülkenin gelecekteki uzay keşifleri ve insanlığın Ay'a olan ilgisini destekleme hedeflerine yönelik büyük bir adım olarak görülüyor.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi - Son Dakika
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