Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor - Son Dakika
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Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor

04.05.2022 09:01

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde hava sıcaklığı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Eyalette sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bütün sektörler sıcaklık nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) yapılan açıklamada, ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar çıktığı belirtildi. Son haftalarda hava sıcaklığının tehlikeli derecede yüksek seviyede seyrettiği Hindistan'da sıcaklığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, kronik rahatsızlıkları olanlara kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi.

SARI ALARM VERİLDİ

Açıklamada, yüksek hava sıcaklıklarının sağlığın yanı sıra mahsulleri ve enerji kaynaklarını da olumsuz yönde etkilediğine işaret edildi. Bu arada IMD, ülkenin kuzeyinde ekstratropikal fırtına nedeniyle sarı alarm verdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın hemen ardından ülkenin bazı bölgelerindeki hava sıcaklıklarının belirli bir süreliğine de olsa düşmesini bekliyor.

OKUL SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Haryana eyalet yönetimi, aşırı sıcaklar nedeniyle eyaletteki tüm okulların saatlerinde değişikliğe gidilmesi kararı aldı. Eyaletteki tüm özel ve devlet okullarındaki 1 ila 12. sınıfları kapsayan karara göre, eğitim 4 Mayıs'tan itibaren 07.00 - 12.00 saatlerinde verilecek. Haryana'nın yanı sıra başka eyaletlerde de okul saatleri değiştirildi veya eğitime ara verildi.

AŞIRI SICAKLAR BUĞDAY ÜRETİMİ İÇİN TEHDİT

Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan sıcak hava, tarım sektörünü de tehlikeye attı. Halihazırda Rusya - Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğraması nedeniyle birçok ülke buğday açığını kapatmak için gözlerini Hindistan'a çevirdi. Ancak Hindistan'daki aşırı sıcaklar, mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü. Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart ayı sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.

ENERJİ KAYNAKLARI SIKINTIDA

Diğer yandan, ülkedeki enerji santrallerinde kömür açığının yaşandığı bir dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla halk, klimalara başvurdu. Ülkenin bazı eyaletlerinde günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken söz konusu durumun bir enerji krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunuluyor.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Enerji Bakanı Satyendar Jain, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki birçok enerji santralindeki kömür sıkıntısına dikkati çekmişti. Jain, bazı santrallerde sadece bir günlük kömür kaldığını belirtmişti.

Hindistan Enerji Bakanlığından 30 Nisan'da yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik talebinin 26 Nisan'da tüm zamanların zirvesine ulaştığı ve mayıs-haziran aylarında da bu talebin yüksek seviyede seyredeceği bildirilmişti. Açıklamada, artan elektrik talebini karşılamak için seferleri iptal edilen yüzlerce yolcu treninin kömür taşımaya yönlendirildiği kaydedilmişti. Elektrik üretimi kömüre bağlı olan Hindistan'ın pek çok eyaletinde kesintiler ise sürüyor. Hindistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde nisan ayında kaydedilen hava sıcaklığının son 122 yılın en yüksek hava sıcaklığı olduğunu açıklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Buğday, Enerji, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor - Son Dakika
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