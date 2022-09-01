Hindistan'da talihsiz bir olay yaşandı. 14 yaşındaki çocuk Ramdaha Şelalesi'nin önünde fotoğraf çekilmek istedi. Bunun için şelalenin yakınına giden çocuk fotoğraf çekileceği sırada dengesini kaybedip şelaleye düştü.
Bunun üzerine şelaleye düşen çocuğun yardımına ailesi koştu. Çocuğa yardım etmek isteyen ailenin hepsi şelalede can verdi.
Öte yandan çevredeki görgü tanıkları olay anını anlattı. Çocuğu kurtarmak için ailenin suya atladıklarını ve hepsinin derin suda boğulmaya başladığını dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı - Son Dakika