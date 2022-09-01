Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi

Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı

01.09.2022 14:54

Hindistan'daki Ramdaha Şelalesi önünde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip suya düştü. Çocuklarını kurtarmak isteyen aile de suya girdi ancak hepsi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da talihsiz bir olay yaşandı. 14 yaşındaki çocuk Ramdaha Şelalesi'nin önünde fotoğraf çekilmek istedi. Bunun için şelalenin yakınına giden çocuk fotoğraf çekileceği sırada dengesini kaybedip şelaleye düştü.

AİLENİN HEPSİ ŞELALEYE DÜŞTÜ

Bunun üzerine şelaleye düşen çocuğun yardımına ailesi koştu. Çocuğa yardım etmek isteyen ailenin hepsi şelalede can verdi.

DERİN SUDA BOĞULDULAR

Öte yandan çevredeki görgü tanıkları olay anını anlattı. Çocuğu kurtarmak için ailenin suya atladıklarını ve hepsinin derin suda boğulmaya başladığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu

Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement