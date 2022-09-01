Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı

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Hindistan'da talihsiz bir olay yaşandı. 14 yaşındaki çocuk Ramdaha Şelalesi'nin önünde fotoğraf çekilmek istedi. Bunun için şelalenin yakınına giden çocuk fotoğraf çekileceği sırada dengesini kaybedip şelaleye düştü.

AİLENİN HEPSİ ŞELALEYE DÜŞTÜ

Bunun üzerine şelaleye düşen çocuğun yardımına ailesi koştu. Çocuğa yardım etmek isteyen ailenin hepsi şelalede can verdi.

DERİN SUDA BOĞULDULAR

Öte yandan çevredeki görgü tanıkları olay anını anlattı. Çocuğu kurtarmak için ailenin suya atladıklarını ve hepsinin derin suda boğulmaya başladığını dile getirdi.