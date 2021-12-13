Hindistan'da cezaevine dönmek istemeyen bir adam kendisini ölü göstermek için cinayet işledi

Hindistan'da polis, cezaevine dönmek istemeyen bir adamın, kendisini ölü göstermek için cinayet işlediğini ortaya çıkardı.

Uttar Pradeş eyaletinden 36 yaşındaki Sudesh Kumar'ın bir kişiyi öldürdükten sonra eşinin yardımıyla bu kişiyi kendisiymiş gibi yetkililere bildirdiği ortaya çıktı.

Yetkililer, adamın cesedi bisikletle taşıdığını gösteren video kayıtlarına ulaştı.

Kumar 2018'de 13 yaşındaki kızını öldürmekle suçlandıktan sonra cezaevine gönderilmiş, Covid-19 pandemisi sırasında ise serbest bırakılmıştı.

Hindistan'da bazı eyaletler, cezaevlerinde büyük salgınların yaşanmaması için böyle bir önlem almıştı.

Basında yer alan haberlere göre yetkililerin tutukluları tekrar cezaevine göndereceğini düşünmeye başlayan Kumar, bunun üzerine bir cinayet planı hazırladı.

Polise göre Kumar 19 Kasım'da Domen Ravidas'ı öldürdü.

Kumar, kendisiyle aynı boy ve kiloda olan Ravidas'ı, evinde bazı işler yaptırmak için çağırmıştı.

Sonraki gün Ravidas'ın tanınamayacak kadar yanmış cesedi, Kumar'ın evinin yakınlarında, üzerinde Kumar'ın kimliğiyle bulundu.

Kumar'ın eşi Anupama da cesedi teşhis etti.

Fakat yetkililer bunun bir yalan olduğunu fark ettikten sonra Kumar'ın eşini ziyaret edeceğine dair bir ihbar aldı.

Eve baskın yapan polislerin gözaltına aldığı Kumar suçunu itiraf etti.

Eşi Anupama da suçunu kabul etti ve tutuklandı.

Yerel polis teşkilatının yöneticisi Iraj Raja, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında ekibinin operasyonunu övdü ve "Çift özenli bir plan hazırlamıştı ama gerçeği ortaya çıkarmayı başardık. Bu ekip başarısı nedeniyle ödüllendirilecek" dedi.