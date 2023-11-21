Hindistan\'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerle görüntülü görüşüldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım'da inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilerle, kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde görüntülü görüşüldü.

Hindistan Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh, yol çalışması sırasında çöken tünelde mahsur kalan işçilerle bugün görüntülü görültüklerini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Singh, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ENDOSKOPİK KAMERA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Eyalet Başbakanı Singh, kurtarma çalışmaları boyunca gıda, su ve oksijen için kullanılan büyük çaplı çelik borular aracılığı ile bir endoskopik kamera sistemi kurduklarını ifade etti. Yerel basın mahsur kalan işçilerin sayısının 41 olduğunu belirtirken, Hintli kurtarma ekipleri ise kurtarma çalışmaları çerçevesinde farklı bir bölgeden kazmaya başlaklarını ifade etti. Yetkililer tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, bölgeye getirilen yeni bir sondaj makinesinin işçileri güvenli şekilde çıkarmaya yardımcı olacağı ifade edilmişti.