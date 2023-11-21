 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerle görüntülü görüşüldü - Son Dakika

Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerle görüntülü görüşüldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilerle, kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde görüntülü görüşüldü. Eyalet Başbakanı Pushkar Singh, kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan endoskopik kamera sistemiyle işçilerle iletişim kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Hindistan\'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerle görüntülü görüşüldü
21.11.2023 - 10:48,
Abone Ol

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım'da inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilerle, kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde görüntülü görüşüldü.

Hindistan Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh, yol çalışması sırasında çöken tünelde mahsur kalan işçilerle bugün görüntülü görültüklerini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Singh, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ENDOSKOPİK KAMERA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Eyalet Başbakanı Singh, kurtarma çalışmaları boyunca gıda, su ve oksijen için kullanılan büyük çaplı çelik borular aracılığı ile bir endoskopik kamera sistemi kurduklarını ifade etti. Yerel basın mahsur kalan işçilerin sayısının 41 olduğunu belirtirken, Hintli kurtarma ekipleri ise kurtarma çalışmaları çerçevesinde farklı bir bölgeden kazmaya başlaklarını ifade etti. Yetkililer tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, bölgeye getirilen yeni bir sondaj makinesinin işçileri güvenli şekilde çıkarmaya yardımcı olacağı ifade edilmişti.

Kaynak: DHA

Uttarakhand, India, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerle görüntülü görüşüldü - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali
11:57 Yolcu şarkısıyla bir döneme damga vuran Ali Güven: Sevgilim beni en yakın iki arkadaşımla aldattı
11:50 Devlet Bahçeli'den Dilan Polat yorumu: Kokuşmuşluk alametidir
11:45 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinin boyutunu Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık
11:17 "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı
11:15 Altının gram fiyatı rekor seviye olan 1.846 liradan işlem görüyor
11:07 Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor
11:03 Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı yüzde 90'a çıkarılacak
10:57 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartı değişmeli" yorumuna karşı çıktı
10:42 CHP lideri Özel'in Kürt devleti isteyen soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesi ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 12:23:33. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerle görüntülü görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement