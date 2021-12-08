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Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü - Son Dakika

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

08.12.2021 11:25
Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı" denildi. Rawat'ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Genelkurmay Başkanı, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü - Son Dakika
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