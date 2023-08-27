Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü - Son Dakika

Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

Hindistan\'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü
Son Güncelleme: 27.08.2023 12:08

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın ardından ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

FABRİKAYI EVDEN DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Hindustan Times'ın haberine göre, Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, yasa dışı havai fişek üretilen fabrikada patlama meydana geldi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Batı Bengal Gıda Bakanı Rithin Ghosh, ilk belirlemelere göre patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Eyalet yetkilileri ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL KOMİTE KURULMUŞTU

Batı Bengal'de kaçak işletilen havai fişek fabrikalarında sık sık patlamalar yaşanıyor, 22 Mayıs'ta eyalet yönetimi bu fabrikaların soruşturulması için özel komite kurmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü - Son Dakika
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