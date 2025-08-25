Hindistan'da traktör ile kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Hindistan'da traktör ile kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı

Hindistan\'da traktör ile kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı
25.08.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Uttar Pradeş'te bir traktör ve kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde traktörle kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

KATLİAM GİBİ KAZADA 9 ÖLÜ, 42 YARALI

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinden yetkililer, Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10'da bir kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarptığını bildirdi. Kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini de aktardı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hindistan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da traktör ile kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kefeni Cepli:
    akıllarınca bizi tehdit eden inekcilerin, haberinin yayınlanması da, okunması da zaman kaybı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi İşte o anlar Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar
Hugo Almeida Türkiye’ye teknik direktör olarak geri döndü Hugo Almeida Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü
Trabzonspor lige 3’te 3 ile başladı Trabzonspor lige 3'te 3 ile başladı
Ali Rıza Demircan’dan Kur Korumalı Mevduat değerlendirmesi: Yüzbinleri faize yönelttik Ali Rıza Demircan'dan Kur Korumalı Mevduat değerlendirmesi: Yüzbinleri faize yönelttik
İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş
Süper Lig’de bedava maç Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu

15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’den ’’Araları açık’’ dedikodularını bitiren pozlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den ''Araları açık'' dedikodularını bitiren pozlar
16:27
DEM Parti’den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 17:08:49. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da traktör ile kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.