Hindistan'da Kumbh Mela Festivali İzdihamı: 39 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hindistan'da Kumbh Mela Festivali İzdihamı: 39 Ölü

Geniş Video İzle

Hindistan'daki Maha Kumbh Mela festivalinde yaşanan izdihamda en az 39 kişi hayatını kaybetti.

29.01.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hint güvenlik kaynakları, Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Prayagraj şehrinde yapılan Maha Kumbh Mela festivalinde bugün yaşanan izdiham sonucu en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu olay, altı haftalık Maha Kumbh Mela festivalinin en kutsal gününde, milyonlarca kişinin "kutsal nehir sularında" yıkanmak üzere toplandığı sırada meydana geldi. İzdihamın üzerinden 12 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen cesetlerin yerel Moti Lal Nehru Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilmeye devam ettiği kaydedildi. Hindistan hükümeti, henüz resmi olarak can kaybı sayısını açıklamadı.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerinde festivale katılanların birbirinin üzerine düştüğü, yoğun kalabalığın nehre giden yolların kapanmasına neden olduğu ve insanların boğulma tehlikesi yaşadığı belirtildi. Hindistan'ın yerel hastanesinde bulunan sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ya kalp krizi geçirdiğini ya da diyabet gibi mevcut sağlık sorunlarına sahip olduklarını açıkladı. İzdiham sonucu en az 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi, "Sevdiklerini kaybeden inananlara" sözleriyle başsağlığı dileyerek, yerel yetkililerin "her türlü şekilde" mağdurlara yardım ettiğini belirtti, ancak ölen kişilerin sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA

Hindistan, Güvenlik, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Kumbh Mela Festivali İzdihamı: 39 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:48:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Kumbh Mela Festivali İzdihamı: 39 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.