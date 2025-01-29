Hindistan'da Kumbh Mela Festivali İzdihamı: 39 Ölü

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(ANKARA) - Hint güvenlik kaynakları, Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Prayagraj şehrinde yapılan Maha Kumbh Mela festivalinde bugün yaşanan izdiham sonucu en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu olay, altı haftalık Maha Kumbh Mela festivalinin en kutsal gününde, milyonlarca kişinin "kutsal nehir sularında" yıkanmak üzere toplandığı sırada meydana geldi. İzdihamın üzerinden 12 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen cesetlerin yerel Moti Lal Nehru Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilmeye devam ettiği kaydedildi. Hindistan hükümeti, henüz resmi olarak can kaybı sayısını açıklamadı.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerinde festivale katılanların birbirinin üzerine düştüğü, yoğun kalabalığın nehre giden yolların kapanmasına neden olduğu ve insanların boğulma tehlikesi yaşadığı belirtildi. Hindistan'ın yerel hastanesinde bulunan sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ya kalp krizi geçirdiğini ya da diyabet gibi mevcut sağlık sorunlarına sahip olduklarını açıkladı. İzdiham sonucu en az 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi, "Sevdiklerini kaybeden inananlara" sözleriyle başsağlığı dileyerek, yerel yetkililerin "her türlü şekilde" mağdurlara yardım ettiğini belirtti, ancak ölen kişilerin sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.